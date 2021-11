Met gemiddeld meer dan 10.000 besmettingen per dag gaat het virus hard rond. Een derde prik voor de brede bevolking is dus cruciaal, zo besliste het Overlegcomité ook nog gisteravond. In Vlaanderen heeft zowat een derde van de 65-plussers ondertussen al een boostershot gekregen. Ook het zorgpersoneel wordt nu gevaccineerd. Tegen maart-april moet iederéén die boosterprik hebben gekregen. Dat blijft het doel van minister Wouter Beke.