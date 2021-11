whereIsPengShuai is trending: tennistoppers delen allemaal dezelfde foto, ook Kim Clijsters

Waar is Peng Shuai? Dat vragen alle toptennissters zich luidop af op sociale media nadat hun Chinese collega spoorloos verdween nadat ze eerder deze maand de voormalig Chinese vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik had beschuldigd.

Peng Shuai, 35 jaar en in 2011 de nummer 14 op de mondiale ranking, lijkt spoorloos sinds ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli (75) beschuldigde van seksueel misbruik. Peng kwam op 2 november via het Chinese sociale media-platform Weibo naar buiten met haar aanklacht tegen Zhang. Ze meldde dat hij haar seksueel had misbruikt kort nadat hij in 2017 was teruggetreden uit de Chinese toppolitiek. “Waarom moest je mij opnieuw contacteren, me meenemen naar je huis en dwingen om seks te hebben? Ik kan niet beschrijven hoe gedegouteerd ik was en hoe vaak ik mezelf heb afgevraagd of ik nog een mens ben.” Minder dan dertig minuten later was het bericht en haar account al verwijderd en werden zoekopdrachten met haar naam geblokkeerd.

Zorgwekkender is dat geen enkele WTA-official noch (ex) collega sinds die bewuste post rechtstreeks contact heeft gekregen met Peng. China zweeg tot donderdag over de situatie van de tennisster, tot een verklaring die via staatsmedia werd verspreid en een email die in naam van Peng naar Steve Simon, voorzitter van de profbond voor tennissters, zou zijn verstuurd. In de mail schrijft Peng Shuai dat de verhalen van de voorbije weken niet kloppen.

Simon kan niet geloven dat Peng achter de mail zit. “Ze moet vrijuit kunnen spreken, zonder dwang of intimidatie van welke bron dan ook. Haar aantijging van aanranding moet worden gerespecteerd en met volledige transparantie en zonder censuur worden onderzocht. De stemmen van vrouwen moeten worden gehoord en gerespecteerd, niet gecensureerd of gedicteerd.”

Campagne op Twitter

Daarop begon een campagne op de sociale media onder de hashtag #WhereIsPengShuai die op Twitter al 50.000 keer werd gedeeld, ook door zowat de volledige top van het tennis. “Een sterk statement van de WTA. Wij spelers, mannen en vrouwen, moeten hier allemaal achter staan. We moeten weten dat ze veilig is!”, tweette Clijsters.

Serena Williams liet weten “kapot te zijn van het nieuws”. “Ik hoop dat ze veilig is en zo snel mogelijk wordt gevonden. Dit moet worden onderzocht en we mogen niet zwijgen. Ik stuur haar en haar familie veel liefde in deze ongelooflijk moeilijke tijd.”

