Michael Morkov en Lasse Norman Hansen staan op kop in Zesdaagse van Gent: “Fel aan toegegaan”

“Het is er hier al fel aan toe gegaan. Er werd van bij de start gevochten voor elk puntje en daar deden wij gretig aan mee”, zegt Morkov. “Dat was ook nodig om nu aan de leiding te staan. We vormen al een tijdje een koppel, voelen elkaar goed aan en zijn in staat elkaars zwakheden wat te verdoezelen. ‘t Kuipke is ook een bijzondere piste. Met zijn 166 meter is die bijna half zo klein als een normale piste. Dat maakt het er ook niet gemakkelijk op. En de jongens van hier kunnen hun ervaring op deze korte piste uitspelen als een voordeel. Zij zijn het gewoon om in ‘t Kuipke te rijden. Wij niet, we moeten het hebben van onze kracht en snelheid.”

“Mijn teammaat is volgens mij een van de beste pistiers op dit moment. We hebben niet veel nodig om elkaar te begrijpen en voelen de koers goed aan. Soms weten wij dat het best is een ontketende Kenny De Ketele en Robbe Ghys te volgen, in plaats van zelf te gaan aanvallen. Samen met hen mogen wij ons misschien wel tot de topfavorieten voor de eindzege rekenen. Maar we moeten nog beginnen aan dag drie, dus zijn nog niet eens halfweg. We kunnen niet ontkennen dat de start van deze Zesdaagse voor ons heel goed verlopen is, maar er rest ons nog een heel lange weg tot zondag.”

© RR

Otto Vergaerde en Jules Hesters houden aan strategie vast

Otto Vergaerde draait samen met Gentenaar Jules Hesters rondjes in het Kuipke. Het duo doet het lang niet slecht. Na twee nachten zijn ze zesde, met 66 punten en op één ronde van de leiders Michael Morkov en Lasse Norman Hansen. Op de tweede avond won Hesters de dernyreeks.

“We mogen niet klagen en denk dat we best deze strategie blijven volgen”, meent Vergaerde. “Tijdens de jachten kunnen wij ons mannetje staan. Vandaag gaan we nog eens volgen. Ik denk dat er tijdens de ploegkoers van vrijdag over één uur, de Memorial Patrick Sercu, wel het een en ander zal gebeuren. Ik heb veel geleerd als pistier. Die dingen draag ik mee naar de weg. Als je aan baanwielrennen doet, groeit je motor. Op de piste ga je veel in het rood. Kan je van deze zware inspanningen snel herstellen, dan word je beter. Ik ben helemaal niet snel, maar de piste vraagt dat wel. Kijk naar het afgelopen wereldkampioenschap, het Europees kampioenschap of de Olympische Spelen. De sprinters komen er goed uit, zoals ook Morkov, die hier ook rond vlamt. Zelf was ik baanwielrenner tot 2016. Daarna wou ik mijn focus toch wat meer verleggen naar de weg.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Door blessures kon Vergaerde nog geen enkele grote ronde rijden. Daar komt verandering in. Vergaerde trekt van Alpecin-Fenix naar Trek-Segafredo, waar hij een contract ondertekende voor de duur van twee seizoenen. “Ik ga binnenkort mijn eerste grote ronde rijden. Welke van de drie dat zal zijn moet nog uitgemaakt worden. Ik miste dit jaar de Tour door een voetbreuk in de Ronde van Zwitserland. Mijn rol bij Trek-Segafredo is knechten. Ik weet waartoe ik in staat ben. Veel winnen zal ik nooit, ik ga er wel alles aan doen om de kopman aan de winst te helpen. Maar eerst deze Gentse zesdaagse afhaspelen. Daarna neem ik een weekje verlof thuis, om dan het nieuwe seizoen voor te bereiden.”

De stand voor de derde nacht:

1. Michael Morkov/Lasse Norman Hansen (Den) 147 punten

2. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 132

Op 1 ronde:

3. Iljo Keisse/Mark Cavendish (Bel/GBr) 98

4. Jasper De Buyst/Roger Kluge (Bel/Dui) 87

5. Jonas Rickaert/Silvan Dillier (Bel/Zwi) 69

6. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 66

Op 4 ronden:

7. Fabio Van Den Bossche/Vincent Hoppezak (Bel/Ned) 42

Op 6 ronden:

8. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (Ned) 83

Op 8 ronden:

9. Morgan Kneisky/Matias Malmberg (Fra/Den) 35

Op 11 ronden:

10. Gerben Thijssen/Michele Scartezzini (Bel/Ita) 25

Op 12 ronden:

11. Roy Pieters/Maikel Zijlaard (Ned) 5

Op 22 ronden:

12. Tuur Dens/Marc Hester (Bel/Den) 51.