“Vanavond kans op lichte regen, het koelt amper af”

Vannacht blijft het zwaarbewolkt met soms lichte regen of motregen. Onder de dikke wolken koelt het amper af waardoor we minima rond +9°C kunnen verwachten.

Zaterdag dreigt een kopie van vrijdag te worden. We kunnen dus opnieuw veel lage wolken verwachten en daaruit kan er soms wat lichte regen of motregen vallen.

De temperatuur bereikt in Limburg een maximum in de buurt van 10 of 11°C bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

In de nacht naar zondag kan er nog steeds wat regen vallen en ook zondag overdag zal het niet droog blijven.

De minima voor zondagochtend zullen zich ergens rond 7°C situeren en overdag kan het nog een graad of 9 worden.

