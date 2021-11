Verplichte vaccinatie in Indonesië. — © AP

“Slechts vier landen in de hele wereld verplichten de vaccinatie”, zei Alexander De Croo (Open VLD) donderdag in de Kamer. Waarmee de premier meteen duidelijk stelde dat hij een verplichting voor alle Belgen niet ziet zitten. Maar om welke landen gaat het? En hoe is de situatie daar?