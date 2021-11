Op het kruispunt van de Nieuwstraat en de Collegelaan in Peer is donderdag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een fietsster kwam er in aanrijding met een auto. Het slachtoffer is er erg aan toe. De 59-jarige vrouw uit Peer werd door de ziekenwagen van Ambuce Peer naar het ziekenhuis vervoerd, onder begeleiding van een mugteam. De automobilist liep lichtere verwondingen op bij het ongeval. maw