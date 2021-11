Liane Moriarty (55) werd wereldberoemd met ‘Grote Kleine Leugens’ (‘Big Little Lies’), een roman over vrouwen, hun relaties en gezinnen. De tv-serie die volgde, met Nicole Kidman en Reese Witherspoon, werd overladen met prijzen. In haar nieuwe roman ‘Appels Vallen Niet’ borduurt de Australische verder op vertrouwde thema’s. Maar dit jaar stond ook in het teken van de borstkanker waarvan ze genas.