Max Verstappen na GP van Brazilië: “Ik zou manoeuvre opnieuw maken indien mogelijk”

Formule 1-coureur Max Verstappen verwacht niet dat hij alsnog wordt bestraft voor zijn veelbesproken manoeuvre in zijn gevecht met Lewis Hamilton afgelopen zondag tijdens de Grote Prijs van Brazilië. “En als dat wel gebeurt, is dat niet het einde van de wereld”, liet de WK-leider in zijn vooruitblik op de GP van Qatar, komende zondag, monter weten. “Indien ik de kans krijg, zou ik die actie herhalen”, antwoordde hij ook desgevraagd.

In ronde 48 van de race op circuit Interlagos wilde Hamilton buitenom voorbij Verstappen en de koppositie overnemen, maar de Nederlander gaf niet die ruimte en dwong de Britse rivaal buiten de baan te rijden om een botsing te voorkomen. De wedstrijdleiding bekeek tijdens de race het incident op videobeelden terug, maar zag geen aanleiding in te grijpen.

“Als coureurs weten we precies wat we wel en niet kunnen doen in een auto”, benadrukte Verstappen. “We waren hard aan het knokken en remden laat bij het ingaan van de bocht, terwijl de banden behoorlijk versleten waren. Als ik wat abrupter naar links was gegaan, was ik van de baan afgedraaid.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hamilton wist later in de race, in ronde 59, Verstappen alsnog in te halen en reed vervolgens naar de overwinning. Verstappen eindigde als tweede en zag zijn voorsprong in het wereldkampioenschap teruglopen naar 14 punten.

Mercedes tekende dinsdag officieel protest aan tegen de gang van zaken in São Paulo. Volgens de renstal van Hamilton was Verstappen wel degelijk over de schreef gegaan. Mercedes wil dat tijdens een hoorzitting aantonen met videobeelden die zijn gemaakt vanuit de cockpit van de Nederlander en waarover de wedstrijdleiding tijdens de race niet beschikte.

De hoorzitting is donderdagmiddag in Doha en is bedoeld om te bepalen of Mercedes met recht het incident opnieuw kan laten beoordelen. In het ergste geval kan dat nieuwe onderzoek van de stewards ertoe leiden dat alsnog een fout van Verstappen wordt geconstateerd. Voor de kopman van Red Bull dreigt er dan toch nog een straf.

“Nogmaals, ik verwacht dat niet, omdat het volgens mij hard en eerlijk racen was tussen twee mannen die strijden om het kampioenschap. Het zou sowieso geen gemakkelijke inhaalactie zijn geweest, omdat ik zo niet ben en ik denk ook niet dat het zo moet zijn als je voor de wereldtitel aan het vechten bent.”