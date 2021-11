Evenementensector trekt aan de alarmbel: “We zijn de speelbal van de coronacrisis”

Protestbeweging Sound Of Silence waarschuwt voor de huidige situatie in de evenementen- en cultuursector en vraagt om steunmaatregelen. Officieel zijn deze sectoren nog geopend, maar de beperkende maatregelen en het wantrouwen bij het publiek leiden almaar meer tot lege zalen en agenda’s. “Zowel financieel als mentaal zijn de reserves op.”

Concertzalen, musea en andere spelers in de evenementensector zien hun publiek steeds meer krimpen. De beperkende coronamaatregelen die de regering oplegde en het gebrek aan communicatie, wakkeren volgens de actiegroep de ongerustheid van de bevolking aan. Mensen annuleren sneller hun plannen of zijn terughoudend om een evenement bij te wonen. De vooruitzichten bieden weinig hoop.

“Willen werken, maar niet kunnen werken”, zo schetst Sound Of Silence de situatie. De organisatie maakt zich zorgen over de medewerkers en bedrijven in de sector. “Twee goeie zomermaanden compenseren geen anderhalf jaar zonder opdrachten of inkomsten.”

De sector investeerde in veiligheidsmaatregelen en -systemen zodat events konden plaatsvinden zonder het aantal besmettingen de hoogte in te jagen en het zorgsysteem extra te belasten. Sound Of Silence vraagt de overheid extra steunmaatregelen om de vaste kosten, tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht te dekken. “Zonder zijn we een vogel voor de kat.”