Schandalig rijk: hoe EuroMillions-winnaar bijna 50 miljoen euro uitgaf in 8 jaar tijd

Hoe krijg je zoveel geld op? Het is een vraag die mensen zich wel vaker stellen over de gelukzakken die EuroMillions winnen. The sun kan die vraag nu beantwoorden voor de grootste Britse winnaar, die in één klap 161 miljoen pond (191 miljoen euro) won maar in december 2019 overleed.

Toen hij in 2011 de jackpot won bij EuroMillions, behoorden Colin Weir en zijn vrouw Chris plots tot de populairste Britten. Ze werden geïnterviewd in kranten, kregen fanmail en waren graag geziene gasten in entertainmentprogramma’s. Bovendien bleken de twee, die scheidden na 38 jaar huwelijk, heel wat van dat geld aan goede doelen gegeven te hebben.

Maar wat gebeurde er met de rest van het geld? Daar geeft de Britse tabloid The sun donderdag een antwoord op. De krant kwam erachter dat Weir, die in december 2019 overleed na nierfalen, van zijn helft van dat bedrag na acht jaar al de helft, 40 miljoen pond (47 miljoen euro), had uitgegeven. Hij investeerde bijvoorbeeld 10.000 pond in de Schotse frisdrank Irn-Bru en meer dan 20.000 pond in de Britse bakkerijketen Greggs. Hij kocht zich voor 2,5 miljoen pond in in zijn favoriete voetbalploeg Partick Thistle Football Club, waardoor hij een belangrijke bijdrage leverde aan de nieuwe jeugdaccommodatie van de club. Er werd uit dank een tribune naar hem vernoemd.

Auto’s en paarden

In 2014 gaf Weir enkele miljoenen aan de Schotse politieke partij SNP en steunde hij de campagne voor Schotse onafhankelijkheid. In 2018 kocht hij een gigantische woning bij de zee in Ayr voor 1,1 miljoen pond, met vijf slaapkamers. Hij gaf ook veel geld uit aan de inkleding daarvan: meubels en kunstwerken kostten hem ruim 212.000 pond.

Waar hij nog zoal geld aan uitgaf? Vier auto’s. Een Bentley Arnage van 10.000 pond, een Jaguar F-Pace van 28.250 pond, een Mercedes E Class Estate van 28.250 pond en een Mercedes V Class van 35.000 pond. Weir kocht ook voor meer dan 8.000 pond aan paarden, een ander domein van 3,5 miljoen pond op Isle of Man en hij kocht aandelen van onder meer Microsoft en Louis Vuitton voor 12,3 miljoen pond. 400.000 pond investeerde hij in Enterprise Investment Schemes.

The sun schat dat Weir ook de rest van de in totaal 40 miljoen pond die hij in die acht jaar opdeed uitdeelde aan goede doelen en zijn vrienden. Zo kocht hij bijvoorbeeld huizen van 5 miljoen voor minstens twee bevriende koppels. De rest van zijn geld belandt op een fonds, dat zal voorzien in de levenskwaliteit van zijn kinderen en eventuele kleinkinderen en enkele goede doelen.