Politievakbonden woedend na geflopt overleg

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijft bereid om constructief naar oplossingen te zoeken voor de onvrede bij de politie. Dat zei CD&V-staatssecretaris Sammy Mahdi donderdagmiddag in haar naam in de Kamer.

De vakbonden van de geïntegreerde politie voeren al de hele week actie voor een substantiële loonsverhoging. Daar wordt al maanden over onderhandeld met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), maar de gesprekken lopen volgens de politiebonden volledig spaak.

Na zowat een uur was de vergadering al voorbij. “We hadden gehoopt dat men met een signaal zou komen om de onderhandelingen te kunnen herstarten met een aanvaardbaar voorstel”, zegt Joery Dehaes van ACV Politie. Maar dat draaide anders uit: nadat van het in mei beloofde bedrag van 68 miljoen euro voor loonsopslag na het begrotingsconclaaf nog zowat 19 miljoen was overgebleven, is er opnieuw gesnoeid. “Vandaag bleek dat er nog 0 euro op tafel lag”, hekelt Dehaes.

“Ik had het gevoel dat we in ons gezicht werden uitgelachen. Dit heb ik nog nooit eerder gezien”, zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV. “Dit betekent dat de onderhandelingen volledig in het slop zitten. De achterban wordt zo alleen maar nog meer gedecideerd.”

Toen de honderden actievoerders het nieuws te horen kregen, “was het kot te klein” volgens Dehaes. Ze gingen spontaan naar de Wetstraat om een onderhoud met premier Alexander De Croo (Open Vld) te vragen, nu minister Verlinden in de Verenigde Staten is voor een werkbezoek. Volgens Medo weigerde De Croo om een delegatie te ontvangen.

Mahdi

Verlinden zelf kon er donderdag niet bij zijn in de plenaire Kamer, waar Sigrid Goethals (N-VA), Tim Vandenput (Open Vld) en Nabil Boukili (PVDA) vragen voor haar in petto hadden. De minister is momenteel op werkbezoek in de Verenigde Staten. CD&V-staatssecretaris Sammy Mahdi beantwoorde de vragen in haar plaats.

“Minister Verlinden kiest voor de constructieve aanpak via dialoog, en ik steun haar daarin”, zei hij. “Ze blijft bereid om te zoeken naar oplossingen en de onderhandelingen constructief verder te zetten.” De staatssecretaris riep de politieagenten op om rond de onderhandelingstafel naar een oplossing te zoeken. “Met rookbommen afvuren en files veroorzaken help je niemand vooruit, en al zeker niet de burger die in deze het slachtoffer is.”

Tsjevenantwoord

Volgens Mahdi had de minister woensdag nog een uitgebreid overleg met de woordvoerder van het gemeenschappelijk vakbondsfront en volgt er volgende week overleg met de vertegenwoordigers van de lokale besturen. Zij zijn immers bevoegd voor de lokale politie, en zo ook voor driekwart van de loonkost van de geïntegreerde politie, klonk het.

“Een tsjevenantwoord”, repliceerde Goethals. “Een lege doos, met een grote mooie strik rond.” Ook Boukili vond de uitleg onvoldoende. “Uw antwoord beantwoordt niet aan de situatie. Dat is geen basis om aan de onderhandelingstafel te gaan.”

Vandenput, zelf burgemeester in Hoeilaart, waarschuwde meteen dat de lokale besturen niet alleen voor de factuur kunnen opdraaien. “Onze budgetten zitten ook krap”, klonk het. De Open Vld’er is wel tevreden dat er volgende week een overleg gepland staat.

Meer acties

Ondertussen zijn de politievakbonden van plan om hun acties de komende weken voort te zetten. Vrijdag zullen er opnieuw stiptheidsacties zijn op de luchthavens en bij bepaalde diensten van de FOD Justitie, zoals het gevangenentransport. Volgens Medo willen de vakbonden maandag ook opnieuw een betoging organiseren in Brussel.