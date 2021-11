AstraZeneca meldt goede resultaten van medicijn, zowel voor preventie als behandeling

Het Brits-Zweedse farmaconcern AstraZeneca heeft donderdag bekendgemaakt dat zijn antilichaampreparaat zes maanden lang meer dan 80 procent bescherming biedt tegen ernstige COVID-19. Het middel, AZD7442 of Evusheld, kan zowel ingezet worden voor preventie als behandeling en is in beide gevallen doeltreffend, klinkt het.

AstraZeneca voerde twee aparte studies uit, de Provent- en Tackle-studie. Aan beide onderzoeken namen veel deelnemers met onderliggende gezondheidsrisico’s deel. De deelnemers worden nog meerdere maanden gevolgd.

Uit de ene studie bleek dat het geneesmiddel het risico op de ontwikkeling van symptomatische COVID-19 met 83 procent vermindert na zes maanden. De andere studie wees uit dat het middel, dat via een injectie toegediend wordt, het risico op ernstige ziekte of overlijden met 88 procent vermindert. In dat geval moet de patiënt het middel wel binnen de drie dagen na de eerste symptomen krijgen.

De resultaten wijzen op een betere bescherming dan eerder werd gedacht, ook voor de meer besmettelijke deltavariant. Dat is een opsteker voor AstraZeneca. In eerste instantie slaagde het medicijn van het bedrijf er namelijk niet in om symptomatische ziekte te voorkomen bij besmette mensen.

Kwetsbare patiënten

De Provent-studie is gelanceerd voor mensen die niet goed reageren op vaccins, zoals mensen die een transplantatie hebben ondergaan of kankerpatiënten die chemotherapie krijgen. Onder de deelnemers die AZD7442 toegediend kregen, vertoonde niemand ernstige symptomen of waren er geen overlijdens. Bij de mensen die een placebo kregen, doken er bij vijf mensen ernstige symptomen op en overleden twee mensen.

De Tackle-studie was gericht op mensen die meer kans hebben om ernstig ziek te worden na een besmetting, zoals kankerpatiënten of mensen met diabetes of obesitas. In beide proeven waren er weinig bijwerkingen gemeld.

De resultaten geven aan dat het medicijn aan “kwetsbare patiënten de langdurige bescherming kan bieden die zij dringend nodig hebben”, verklaarde Hugh Montgomery, professor intensieve zorg aan University College London en hoofdonderzoeker van de studie, op een persconferentie waarop de resultaten zijn voorgesteld.

Noodgoedkeuring

AstraZeneca wijst er wel op dat een vaccin de belangrijkste eerste verdediging is tegen COVID-19. “AZD7442 kan vooral een oplossing bieden voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren”, aldus professor Montgomery.

Het bedrijf vroeg vorige maand in de VS al een noodgoedkeuring aan voor AZD7442 als preventief middel. En in het Verenigd Koninkrijk zijn de bevoegde diensten het middel nog versneld aan het evalueren. AstraZeneca is ook van plan om een vergunning voor het antilichaampreparaat aan te vragen bij het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA.

AZD7442 bestaat uit twee zogenoemden monoklonale antilichamen. Dat zijn antistoffen die in het laboratorium zijn nagemaakt, op basis van stoffen die zijn verkregen met behulp van herstellende coronapatiënten.