Poolse krant contacteert Brussels Airlines over “nagenoeg identieke logo”

Bij de Poolse krant Gazeta.pl is donderdag vreemd opgekeken toen ze het nieuwe logo van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines onder ogen kregen. Dat lijkt immers heel sterk op het eigen logo. Er is contact opgenomen met Brussels Airlines, zo liet Gazeta.pl aan Belga weten. De luchtvaartmaatschappij ziet geen probleem: “Er is geen verwarring mogelijk.”

Brussels Airlines kondigde aan na vijftien jaar afscheid te nemen van het logo met veertien rode bollen in een b-vorm. De bollen blijven wel in het nieuwe logo, maar het zijn er nog negen van verschillende grootte die in de vorm van een vierkant zijn gezet.

En dat deed bij Gazeta.pl een belletje rinkelen. Hun eigen logo bestaat immers uit ... negen rode bollen van verschillende grootte in de vorm van een vierkant.

“Een vergelijking van het handelsmerk van Gazeta.pl en het nieuwe handelsmerk van Brussels Airlines, laat er geen twijfel over bestaan dat de grafische elementen nagenoeg identiek zijn”, zo zegt een woordvoerster van Agora, de mediagroep waartoe Gazeta.pl behoort, na een vraag van Belga.

De groep zegt de situatie te analyseren en Brussels Airlines alvast gecontacteerd te hebben. “We hopen deze kwestie snel en vriendschappelijk te kunnen oplossen.”

Bij Brussels Airlines kent men het logo van Gazeta.pl. “We hebben dat logo gezien vooraleer we ons logo als handelsmerk registreerden”, zegt woordvoerster Kim Daenen. Maar de luchtvaartmaatschappij zag geen redenen om het geplande logo nog aan te passen. “De twee logo’s zijn niet volledig identiek, en bovendien werken de twee bedrijven in volledig andere sectoren”, aldus Daenen. “Er is dus geen verwarring mogelijk.”