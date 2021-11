Daar is vervanger voor Carson: Casey Benson naar Limburg United

De 1.90 m grote Benson (10 april 1995, Tempe - Arizona) speelde in college voor het gerenommeerde project The Ducks van de Universiteit van Oregon, waarmee hij in 2017 het tot de final four van het NCAA eindtoernooi schopte. Na zijn senior jaar bij Grand Canyon State University, begon hij zijn professionele carrière in Slovenië. Het basketbal bracht hem ook naar Bulgarije (Balkan) en Finland (Korihait).

LEES OOK. Limburg United neemt afscheid van Jahii Carson

Casey is een echte leider die de focus legt op het beter maken van zijn teamgenoten, maar zelf ook goed bij schot is. Hij begon dit seizoen verschroeiend bij Terme in Slovenië, maar grijpt deze kans bij Limburg United om een stap hogerop te zetten. Office manager Sylke Calleeuw is erin geslaagd om Benson speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd van vrijdag tegen Leuven Bears. (rac)