Terrassen op het middenstuk van een drukke straat midden in het centrum. Het idee van een eigen ‘Ramblas’ spookte al lang rond in Maastricht. En het komt er toch, door een ommezwaai van een raadslid. Zij helpt de pilot met terrassen op de Stationsstraat aan een zeer nipte meerderheid. Zelfs de indiener van het voorstel is verbaasd.