Fijn toch, dat thuiswerk? Geen verloren uren meer in de files. Even tijd om tussen twee mails door snel naar de bakker te lopen. Lekkere koffie in plaats van het sopje uit de automaat. Alleen zijn de rug en de nek vaak minder tevreden. Geen nood. Ook de kinderstoel, een schoenendoos tot de strijkplank kunnen helpen.