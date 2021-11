Fans verbaasd door ‘jonge’ uiterlijk van Will Smith

Acteur Will Smith was bij een Britse talkshow te gast om zijn nieuwe film te promoten, maar fans hadden het vooral over zijn uiterlijk. Zij vonden namelijk dat hij er wel erg jong uitzag.

Hij is 53 jaar, maar hij ziet er een stuk jonger uit. Fans van acteur Will Smith verschoten woensdag een beetje toen hij te gast was bij het BBC-programma The One Show om zijn nieuwe film te promoten.

Wat fans opviel tijdens het interview is dat Smith er wel erg jong uitziet voor zijn 53-jarige leeftijd. En het internet zou het internet niet zijn als daar geen reacties op kwamen. Gaande van ‘wat heeft hij met zijn gezicht gedaan’, tot ‘hij heeft te veel botox gebruikt’ en ‘hij ziet er robotachtig uit’.

Maar Smith was natuurlijk te gast in de show omdat hij de hoofdrol speelt in King Richard, een film over de vader van de twee tennissterren Venus en Serena Williams. Smith vertelde dat de twee zussen eerst niet overtuigd waren om hun naam te verbinden aan de film, maar toen ze uiteindelijk het afgewerkte resultaat zagen, stapten ze toch aan boord. Of hun vader Richard Williams de film gezien heeft, weet Smith niet. De man zou er niet zo goed aan toe zijn. Maar volgens Serena zou het niet iets voor haar vader zijn de film niet te kijken.

De film zal bij ons in de zalen te zien zijn vanaf februari 2022.