PODCAST. Omgeving van Els Clottemans reageert: “Hoe kan de dader Els zijn? Die doet zoiets toch niet!”

Begin 2007: Els Clottemans zit in voorhechtenis in de gevangenis van Hasselt op verdenking van de moord op Els Van Doren. Zijzelf ontkent in alle talen, en hoewel er heel wat aanwijzingen en vermoedens tegen haar zijn, is er geen enkel materieel bewijs dat Clottemans aan de moord kan linken. En dat sterkt veel mensen in hun overtuiging dat de studente lager onderwijs onschuldig in de cel zit. Zo ook Christiane Vierendeels, een buurvrouw die nauwe contacten heeft met de familie Clottemans, en die Els geregeld gaat bezoeken in de gevangenis.

“Nooit het hoofd laten hangen”

“Ik ken Els al van toen ze kind was”, vertelt buurvrouw Christiane in de podcast. “Zij is altijd heel sympathiek en joviaal geweest. Altijd vrolijk ook. Hoe kan Els nu de dader zijn? Die doet zoiets niet. Ja, echt… Dat kan niet, nee, daar acht ik haar niet toe in staat. Niemand in Wambeek (een deelgemeente van Ternat, waar Els Clottemans woonde, red.) snapt dat. En haar moeder… Ja, hoe zou je reageren als je dochter wordt aangehouden? Die vrouw was in alle staten, zij kon dat ook niet geloven. Maar toch moet je het aanvaarden, je kan daar niks tegen doen, hé? We hebben haar dan ook zoveel mogelijk proberen te steunen. Ik ben Els verschillende keren gaan bezoeken in Hasselt. Zij is daar binnen gegaan met volle moed, met het idee dat ze wel vlug zou terugkomen. Mijn gemoed schoot soms vol, ik zal daar ook weleens een traan weggepinkt hebben. Maar dat wou ze niet; ze zei: ‘Ik zal dit wel ondergaan. Ik moet nu wel. Maar toegeven zal ik nooit doen, want ik heb het niet gedaan. Iets dat ik niet gedaan heb, geef ik niet toe’, zei ze. En daar kan ik haar ook geen ongelijk in geven. Maar Els heeft nooit het hoofd laten hangen. Ja, ze was strijdvaardig, hé.”

“Ik heb het kúnnen doen”

Ook Nancy Vandebroek, gerechtsjournaliste van Het Belang van Limburg, wordt in die periode gecontacteerd door Els Clottemans. Nancy: “Ik heb verschillende contacten gehad met Els: telefonisch, via mail… Ik heb haar zelfs opgezocht in de gevangenis. Ik herinner me nog goed hoe ze op mij af stapte, en me een stevige handdruk gaf. En ja, ze zag me er een opgewekte, sympathieke vrouw uit op dat ogenblik. Zij is dan beginnen te praten, aan één stuk, een monoloog. Over de feiten, over Els Van Doren: dat zij een vriendin van haar was. Maar één zin is mij altijd bijgebleven: ‘Ik heb het kunnen doen, ik zou het gedaan kúnnen hebben, maar ik heb het niet gedaan.’” Desondanks verandert tijdens het verdere onderzoek en vooral tijdens het assisenproces het beeld dat de journaliste heeft van die ‘sympathieke’ Els Clottemans. En Nancy is niet de enige wier indruk met betrekking tot de hoofdverdachte grondig wordt hertekend…

