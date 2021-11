Pilootproject in Genk maakt weg vrij voor derde prik door huisarts

Genk

Enkele huisartsenkringen in Genk starten morgen met de vaccinatie in de huisartsenpraktijk. Apothekers bereiden de vaccins en verpleegkundigen vaccineren, onder het toeziend oog van de huisarts. Het gaat om een pilootproject met de bedoeling om op termijn de taak van de vaccinatiecentra over te nemen. Een stormloop wordt niet onmiddellijk verwacht. De vaccinatie met de derde prik gebeurt op uitnodiging. Omdat de huisartsenpraktijken dicht bij hun patiënten staan denken ze ook mensen die aarzelen om zich te laten te vaccineren, te kunnen overtuigen. En dat is nodig, want sommige wijken in Genk kampen nog altijd met een te lage vaccinatiegraad.