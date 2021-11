Hasselt

Morgen opent Winterland op het Dusartplein ondanks de aangekondigde verstrengingen gewoon de deuren. Naast het verplichte covid safe ticket is er ook een mondmaskerplicht vanaf 10 jaar. Organisator Maurice Schoenmaeckers is tevreden dat Winterland kan doorgaan en maakt zich sterk dat dat ook in veilige omstandigheden zal gebeuren.