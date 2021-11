Zonhoven

Zo’n drie kwartier vertraging was er deze morgen op de Kempische Steenweg tussen Zonhoven en Hasselt. Boze agenten voerden een prikactie. Het verkeer moest stapvoets over één rijstrook omdat de politie meer loon wil, een beter pensioen en extra collega’s. De bevoegde minister zou niet luisteren, daarom blijft her en der hinder verwacht. Vandaag in Kiewit, volgende week aan op- en afritten van de autosnelwegen.