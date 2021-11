Belgian Cheetah Hanne Claes verlaat groep van Jacques Borlée: “Nood aan iets nieuw”

“De reden? Ik had nood aan iets nieuw, een andere aanpak”, zegt Claes, momenteel met het BOIC op stage in Belek, over haar trainerswissel. In de groep van Bam vindt ze Cynthia Bolingo terug. “We komen allebei uit de sprint. Pure snelheid is ons grootste wapen, alleen ben ik die de laatste jaren wat kwijtgeraakt. Carole is de ideale coach om die snelheid terug te vinden. Ik wil mijn spintvezels weer beter kunnen aanspreken. Ik voel me goed bij haar, ook op persoonlijk vlak. Het klikt goed en het is belangrijk om een vertrouwensband te kunnen voelen met je coach.”

Hanne Claes en Cynthia Mbongo Bolingo in Belek — © BELGA

Naast een hele reeks finaleplaatsen met de Cheetahs was het individuele hoogtepunt van Claes onder Jacques Borlée een vierde plaats op het EK in Berlijn in 2018 op de 400 meter horden. “De groep van Jacques verlaten was heel moeilijk, want ik heb er mooie momenten beleefd”, zegt de Leuvense. “Ik heb helemaal niks tegen Jacques, voor alle duidelijkheid. En Camille Laus is mijn beste vriendin, dus het is jammer dat ik haar niet meer elke dag zie, maar we blijven even goeie vrienden.”

Na de Spelen in Tokio, waar ze met een stressfractuur aan de start verscheen, dacht Claes heel even aan stoppen. “Maar uiteindelijk was ik er vrij snel uit dat ik het nog eens wilde proberen in een nieuwe context”, klinkt het. “Ik kijk uit naar het moment waarop alle puzzelstukjes samenvallen. De beste versie van mezelf tonen, gaf me motivatie”, besluit ze.