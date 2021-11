In het ZOL zijn 14 van de 21 covidpatiënten op intensieve niet gevaccineerd.

In het ZOL in Genk zijn 14 van de 21 covidpatiënten op intensieve niet gevaccineerd. “De huidige crisis wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de niet-gevaccineerden”, is ZOL-directeur Erwin Bormans scherp. Volgens de ziekenhuizen gaan de nieuwe maatregelen ook niet ver genoeg.