Philippe Clement en Club Brugge willen éindelijk nog eens reeks neerzetten in eigen land: “We moeten meer punten halen”

Voor de interlandbreak had Philippe Clement zijn zorgen geuit omtrent sleutelspelers Hans Vanaken en Charles De Ketelaere. Aangezien het duo dinsdagavond beiden aan de aftrap stond met de Rode Duivels in Wales, is de match op Mechelen van morgen bijzonder kort dag. “Ze gaan één training in de benen hebben. Woensdag stond er recuperatie op het programma voor hen”, aldus Clement. “Of ze nu fris zijn? Nog niet, dat kan ook niet als je pas dinsdag gespeeld hebt. Maar tegen vrijdagavond moet dat wel lukken”, aldus Clement.

Met Martinez heeft Clement niet gemarchandeerd over het aantal minuten dat zijn jongens zouden krijgen, ook al betrof het een overbodige wedstrijd. “We hebben contact gehad, maar enkel over hoe de spelers het hier doen bij Club Brugge”, klonk het. “Over de speelminuten beslist de bondscoach. Ik ben vooral blij dat zowat alle internationals met een positief verhaal zijn teruggekeerd van bij hun nationale ploeg. Er zijn er heel wat bij op het WK, anderen hebben nog de barrages. Ook de jonge gasten hebben het prima gedaan bij de jeugdselecties.” Minder goed nieuws was er over Jack Hendry: hij kwam terug met last aan de enkel en is licht onzeker voor Mechelen. “Al denk ik dat het goed komt”, meent Clement.

Jack Hendry is licht onzeker voor KV Mechelen. — © ISOPIX

Niet dromen over Leipzig

Ondertussen staat Club Brugge voor razend drukke (én belangrijke) weken. De rit tot nieuwjaar beslist op hoeveel fronten blauw-zwart na de winterstop nog actief is. “Er staan heel wat mooie uitdagingen te wachten. Of de komende periode richtinggevend is voor ons seizoen? Voor een deel wel, ja. We gaan weten of we nog in Europa voetballen na de winter, en of er nog bekervoetbal wordt gespeeld.” Maar er is ook nog de Jupiler Pro League: daar mag Club de rol niet lossen. En moet het dringend nog eens een reeks neerzetten. “Dat hangt vaak van kleine dingetjes af. Sommige wedstrijden moesten we over de streep trekken, op andere momenten moesten we dan weer scherper zijn. Maar over één ding bestaat geen twijfel: we moeten meer punten pakken in de competitie dan dat we tot nu toe deden”, aldus Clement.

En die opdracht begint op het veld van KV Mechelen: niet bepaald een pleziertripje. “Een goede ploeg met hoge pressing die offensief voetbal speelt”, zegt Clement. “We zullen vanaf de eerste seconde heel scherp moeten zijn.” Vrijdag al dromen van die levensbelangrijke pot tegen Leipzig? Geen sprake van, klinkt het. “Eerst alle focus op Mechelen, daarna pas Leipzig. Match per match, want er komen er nog veel de komende weken.”