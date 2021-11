Wouter Vrancken over topper tegen Club Brugge en interesse van Barnsley: “Tuurlijk was ik gecharmeerd”

Met KV Mechelen - Club Brugge wordt de Jupiler Pro League morgenavond hervat met een duel tussen de nummers drie (Club) en vier (KV) in het klassement. Een topaffiche waar ze vooral in Mechelen met hoge verwachtingen naar toeleven. Zo ook KV-coach Wouter Vrancken. “Thuis voor een vol stadion is het een match om naar uit te kijken.”

Voor KV Mechelen is het bezoek van de landskampioen de meest geanticipeerde wedstrijd van dit seizoen. Bij spelers en bestuur staat de affiche al een tijdje met rood aangeduid op de wedstrijdkalender en op een paar honderd plaatsen na is het AFAS Stadion morgenavond volledig uitverkocht met meer dan 16.000 toeschouwers.

“Een wedstrijd tegen Club Brugge is altijd een mooie affiche. Zeker thuis voor een vol stadion is het iets om naar uit te kijken. We willen er vol voor gaan, maar dat is nooit een probleem voor ons”, vertelde Vrancken op zijn persbabbel. Met een overwinning zou KV tot op één puntje kunnen naderen van de uitgesproken titelfavoriet. “Het is een topper. We staan op een positie waarin we vrank en vrij kunnen spelen. Dat moeten we morgen laten zien. Goed wetende dat we tegen de beste ploeg van België spelen. Met hun vele internationals die terugkeren is het een beetje gissen wie er aan de aftrap zal staan, maar voor ons mag dat niet veel uitmaken. Ik verwacht niet dat ze veel gaan veranderen in hun manier van spelen. Wij moeten daar klaar voor zijn en er iets tegenover zetten.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Vraagteken bij Oum Gouet

Opsteker voor KV is de terugkeer van Gustav Engvall en Yannick Thoelen in de wedstrijdselectie. Ook Thibaut Peyre is eindelijk verlost van zijn blessure aan de achillespees maar voor de Fransman komt het duel tegen Club nog te vroeg. Het grootste vraagteken voor Vrancken is de fitheid van middenvelder Samuel Oum Gouet. De Kameroense international speelde de afgelopen week twee volledige wedstrijden in vier dagen voor zijn land en is pas sinds deze ochtend terug in België. “Ik heb hem deze middag pas voor de eerste keer terug gezien. Hij heeft twee volledige wedstrijden gespeeld. We moeten nog zien hoe hij erdoor is geraakt. Hij is niet gekwetst maar hij voelde zich wel wat moe, wat ook normaal is. We hebben nog een dag om zijn situatie te evalueren. Het dreigt wel krap te worden, zeker als je weet dat er nog een drukke decembermaand aankomt.”

Gecharmeerd door Barnsley

Tot slot kwam Vrancken ook terug op de interesse van Barnsley. In hun zoektocht naar een nieuwe coach polste de Engelse tweedeklasser naar Vrancken maar bij het bestuur van KV botste het op een duidelijke ‘neen’. “Ik zit hier toch nog hé”, grijnsde Vrancken. “Het is leuk om te weten dat ze me echt graag wilden. Alleen heeft Mechelen duidelijk gemaakt dat er niet gepraat kon worden. So be it.”

© AP

Woorden waar toch een lichte teleurstelling leek door te schemeren over de houding van de club. “Wat kan ik daarop zeggen. We werken nu 3,5 jaar samen. Dan gun je elkaar ook wat. Ik vind het bijvoorbeeld ook leuk om te zien hoe Aster (Vranckx, red.) nu stappen aan het zetten is bij Wolfsburg. Maar dit is voetbal. Ik wil ook correct blijven tegenover Mechelen. Tuurlijk was ik gecharmeerd. Als er interesse is uit de reeks net onder de mooiste competitie ter wereld, dan is dat denk ik normaal. Daar is ook niets mis mee. Maar het beïnvloedt mijn huidige situatie bij KV niet. Mensen die me goed kennen, weten dat wel.”