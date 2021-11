Elise Mertens: “In 2022 zal het accent vooral op het enkelspel liggen”

LEES OOK. Elise Mertens grijpt naast dubbeltitel op WTA Finals

“Ik denk dat ik tevreden mag zijn over mijn jaar”, vertelde de Belgische nummer 1. “In onze sport is het belangrijk dat je jezelf kan tonen op de grandslams en op dat vlak mag ik niet klagen. Op de US Open speelde ik goed in het enkel (ze verloor in de achtste finales van Aryna Sabalenka) en ik won de Australian Open en Wimbledon in het dubbel. Er waren natuurlijk ook moeilijkere momenten. Zo was ik minder performant in het enkel op het einde van het seizoen, ook al slaagde ik erin mijn plaats in de top twintig te behouden.”

Mertens last nu een korte rustpauze in alvorens ze de blik op 2022 richt. “Uiteraard wil ik zo’n goed mogelijke resultaten neerzetten en klimmen in de ranglijst van het enkel (ze staat 21e, red). In het dubbel wordt dat moeilijker (als nummer 4, red). Het accent zal dus vooral op het enkelspel liggen. En ik ga het maximum geven.”