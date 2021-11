Dermatoloog waarschuwt voor deze trend op TikTok: “Ik heb mensen met blijvende littekens in het gelaat gezien”

Wanneer je regelmatig beautyhacks op TikTok bekijkt, is het heel goed mogelijk dat je de resultaten van een thuisbehandeling met een plasmapen al voorbij hebt zien komen. De pen laat rode puntjes achter op het gezicht ter grootte van een speldenknop. Door zogenaamde ionisatie vernietigt de pen bepaalde huidcellen, en hierdoor wordt de aanmaak van collageen gestimuleerd. Geen fraai gezicht, maar het zou onder andere helpen om de huid steviger te maken.

“Deze techniek kan de huid wat versterken en verstevigen, maar het vraagt wel ervaring. Ik heb mensen gezien met blijvende littekens in het gelaat, die enkel nog met cosmetica gecamoufleerd kunnen worden. Als je het te heftig gaat doen, krijg je verwondingen”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Maar het allergrootste gevaar is dat de pennen worden gepromoot voor het verwijderen van huidvlekjes. Dat is totaal fout, want je moet bij een huidvlekje 100% zeker zijn dat het niet kwaadaardig is. Daarvoor moet je áltijd naar een specialist en zeker niet aan de slag gaan met een pen die je online hebt gekocht. Want stel dat het om een kwaadaardig tumor gaat, dan kom je echt in de problemen.”

Zomaar een plasmapen op je gezicht zetten, is ook geen goed idee: “Als je het echt wilt gebruiken om bijvoorbeeld je huid rond de ogen wat strakker te maken, raad ik aan om eerst een beetje te oefenen om blijvende littekens in het gelaat te voorkomen”, aldus Maselis.