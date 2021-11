Lommel

De eerstelijnszone Noord-Limburg wil tegen half december het vaccinatiecentrum in De Soeverein in Lommel terug openen. De bevolking van Lommel en Pelt zal er vanaf dan terecht kunnen voor een derde prik. “De geplande evenementen komen hierdoor niet in gedrang, we kiezen voor een opstelling die we wekelijks kunnen afbreken”, stelt burgemeester Bob Nijs.