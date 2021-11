RB Leipzig moet spits Yussuf Poulsen missen in belangrijk Champions League-duel tegen Club Brugge

RB Leipzig moet het een aantal wedstrijden stellen zonder centrumspits Yussuf Poulsen (27). Dat meldt de Duitse krant Bild. Hij zal er dus niet bij zijn volgende week woensdag wanneer Club Brugge en Leipzig in de Champions League strijden om de derde plaats in groep A. De Deen zou tijdens het spelen voor de nationale ploeg een kleine spierscheur in zijn kuit hebben opgelopen. Hij werd na 68 minuten gewisseld in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Faeröer (3:1). Vervolgens speelde hij helemaal niet in de laatste groepswedstrijd in Schotland (0:2).

RB Leipzig verwacht dat de Deen de wedstrijd in Hoffenheim van zaterdag en de belangrijke Champions League-wedstrijd in Brugge van komende woensdag, waarin de derde plaats en een plaats in de Europa League nog op het spel staan, zal missen. Het is ook zeer onwaarschijnlijk dat hij in de thuiswedstrijd tegen Leverkusen (28.11.) zal spelen, schrijft Bild.

Poulsen zit dit seizoen al aan vier treffers in de Bundesliga. Hij was goed op dreef want de laatste drie competitiewedstrijden stond hij telkens aan het kanon. In de Champions League kon Poulsen nog niet scoren, maar gaf hij wel een assist tegen Manchester City. In de heenwedstrijd tegen Club Brugge stond hij 78 minuten op het veld.