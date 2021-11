Sprookjeskoppel Shawn Mendes en Camila Cabello na twee jaar uit elkaar

“Hallo iedereen. We hebben beslist een einde te maken aan onze romantische relatie, maar onze liefde voor elkaar als mensen is sterker dan ooit. We begonnen aan onze relatie als vrienden en zullen beste vrienden blijven. We stellen jullie steun , vanaf het begin en in de komende tijd, heel erg op prijs.”

Met die boodschap in hun Stories op Instagram hebben het 23-jarige Canadese popidool Shawn Mendes en de 24-jarige Amerikaanse zangeres Camila Cabello bekendgemaakt dat ze na twee jaar geen koppel meer zijn. Er waren al een paar dagen geruchten dat het sprookjeskoppel, dat samen tekende voor de oorwurm Senorita, barsten vertoonde.