Nutri-Score vermelden op schaplabel niet voldoende om consument te verleiden

De Nutri-Score geeft op een visuele manier aan hoe gezond een voedingsmiddel is, gebaseerd op de hoeveelheid aanwezige calorieën, totale suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten. Sciensano onderzocht of de vermelding van de Nutri-Score op de schaplabels in de rekken klanten vaker voor gezondere voedingsproducten doet kiezen.

Fabrikanten zijn niet verplicht om de Nutri-Score op de verpakking van hun producten te vermelden. Sciensano verwijst naar “een grote Belgische retailer” die sinds mei 2019 de Nutri-Score van alle producten op de schaplabels vermeldt, dus niet enkel voor de eigen merken en de producten waar de Nutri-Score al op de verpakking staat. Daardoor is de Nutri-Score volgens Sciensano van veel meer producten rechtstreeks beschikbaar voor de klant.

Gemengde effecten

Onderzoek naar het aankoopgedrag van klanten bij deze retailer wijst op gemengde effecten. “Bekeken over het totale volume van alle verkochte voedingsproducten in de interventiewinkels ten opzichte van de controlewinkels, stellen we gunstige effecten vast voor producten met Nutri-Score B en C en ongunstige effecten voor producten met Nutri-Score D producten,” zegt Stefanie Vandevijvere, wetenschapper bij Sciensano.

Een analyse per voedingscategorie geeft een scherper beeld: in ongeveer een derde van de onderzochte categorieën (samen goed voor 29 procent van de totale verkoop) zagen de wetenschappers dat klanten ofwel vaker producten met Nutri-Score A of B kochten, ofwel minder vaak producten met Nutri-Score D of E. “Die positieve verschuivingen zagen we vooral binnen de categorieën van de groente-, fruit- en zuivelproducten en bij de zoetwaren”, verduidelijkt Vandevijvere.

In andere voedingscategorieën (die samen 24 procent van de totale verkoop vertegenwoordigden) constateerde Sciensano eerder een verschuiving naar minder gezonde producten. “Die verschuiving was het duidelijkst binnen de categorie van de brood- en bakkerijproducten. In de overige categorieën vonden we geen statistisch betekenisvolle effecten”, aldus Vandevijvere.