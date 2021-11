Europol identificeert 18 slachtoffers van kindermisbruik

Tussen 25 oktober en 5 november doorzochten deskundigen uit verschillende landen zowat 580 sets beeld- en videobestanden met onbekende slachtoffers van kindermisbruik, waarvan sommige amper een paar dagen oud. De experts konden achttien jonge slachtoffers identificeren en in 211 gevallen ook het vermoedelijke land van productie lokaliseren.

Volgens Europol-hoofd Catherine De Bolle hebben kindermisbruikers hun manier van handelen de voorbije jaren veranderd en nieuwe manieren gevonden om hun sporen te verbergen. “Resultaten zoals deze van de VIDTF laten zien dat de rechtshandhaving gelijke tred heeft gehouden en een formidabel verenigd front heeft gevormd tegen dit soort criminaliteit”, klinkt het.

Oproep

De politiedienst doet verder ook een oproep naar het publiek. Via het “Trace an Object”-initiatief worden niet-confronterende beelden uit cold cases van seksueel misbruik openbaar gemaakt. Op die manier hoopt Europol dat mensen een bepaald detail herkennen dat kan leiden tot de identificatie van daders en slachtoffers.

De VIDTF is een initiatief van Europol dat dit jaar specialisten uit 26 landen en partneragentschappen samenbracht om slachtoffers en daders van seksueel kindermisbruikmateriaal te identificeren. Ook agenten uit België namen deel aan de actie. In al die jaren zijn al 533 kinderen in veiligheid gebracht na seksueel misbruik en werden 182 daders gearresteerd. In totaal werden er via het “Trace an Object”-initiatief ook al 23 kinderen geïdentificeerd, wat leidde tot de arrestatie van vijf daders.