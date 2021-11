Mega Mindy heeft haar Mega Toby gevonden: dit is de acteur die Louis Talpe opvolgt

“Ik ben blij dat het eindelijk geweten is, want ik moet al twee maanden zwijgen”, zegt een opgeluchte Tuur Roels. Eindelijk mag hij aan de vrienden die hem enkele maanden geledeb troostten omdat zijn auditie als Mega Toby ‘niets geworden was’, vertellen dat hij de rol te pakken heeft.

Louis Talpe was de vorige Mega Toby.

Zijn naam zegt u misschien niet meteen iets, maar ervaring met het mediawereldje heeft Roels wel. Hij werkte als model en speelde al kleine rolletjes in reeksen als ‘Studio Tarara’. Maar daarnaast werkt hij ook als ‘knowledge valorisator, aan de VUB. “Een hele mond vol, hé? Het is een moeilijk woord voor iemand die onderzoeksgroepen ondersteunt bij het verkrijgen van funding. Ik doe veel verschillende dingen, ja. Mijn vrienden proberen zelfs niet meer aan anderen uit te leggen wat ik doe. Maar nu is het weer wat afgelijnder, natuurlijk. Dat komt nu bovenaan op mijn cv: superheld zijn en boeven vangen.”

Zus overtuigde hem

Het was Roels’ zus die hem over de streep trok om zijn kans te wagen op de audities. “Ik heb een klein nichtje. Mijn zus zei: ‘Het zou toch geweldig zijn als zij zou opgroeien met Mega Toby als nonkel? Daar zat iets in. (lacht). Daarnaast heeft het acteren me altijd geboeid, maar ben ik er nooit voluit voor durven gaan. Nu krijg ik die mogelijkheid. Tijdens de auditie met Lotte voelde ik al dat het klikte, en dacht ik: volgens mij kan dit iets worden.”

Stevens maakte afgelopen zomer haar officiële debuut als Mega Mindy in Plopsaland De Panne en is binnenkort ook te zien in de Sinterklaasshow van Studio 100. Voor Roels vindt de vuurdoop in april volgend jaar plaats. Dan speelt hij mee in de nieuwe Mega Mindy-show. “Maar hoe die er precies zal uitzien, weet ik zelf ook nog niet. Wat wordt het verhaal, spelen de andere acteurs weer mee...ik laat het allemaal op me afkomen. Ik weet alleen dat ik er enorm veel zin in heb.”