In september kon de outdoor editie wel nog plaatsvinden. — © Boumediene Belbachir

Hasselt

Extrema Noir, het nieuwjaarsfeestje van Extrema op 1 januari 2022 in de Trixxo Arena in Hasselt, wordt uitgesteld. “Mondmaskers of sneltesten voor 15.000 man, hoe kan je dat organiseren?”, klinkt het bij de organisatie. Het evenement wordt opgeschoven naar 17 december 2022.