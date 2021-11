Hoog bezoek vanavond: Meghan Markle op de sofa bij Ellen DeGeneres

De hertogin van Sussex zal vandaag te gast zijn in de aflevering van The Ellen DeGeneres show. In een preview blikt ze terug op haar leven als actrice voordat ze met prins Harry trouwde.

Op de vraag van DeGeneres of het waar is dat ze vroeger naar het Warner Bros.-terrein ging (waar de show van de presentatrice wordt opgenomen, red.) om audities te doen, antwoordde de hertogin: “Ja, zeker en vast! En wat zo leuk was, was dat de bewakers dan altijd zeiden: Toi toi toi! We hopen dat je het krijgt! Dus vandaag naar binnen rijden was wel eventjes iets heel anders.”

Meghans vriendschap met de talkshowhost begon jaren geleden nadat de twee elkaar ontmoetten in een hondenasiel, waar DeGeneres haar naar verluidt aanmoedigde om haar hond Bogart te adopteren.

In de trailer vertelt Meghan over haar oude Ford Explore Sport waarvan de sleutel van het portier op een gegeven moment niet meer werkte: “Dus ik kon niet door de deur naar binnen. Bij audities parkeerde ik achteraan de parkeerplaats en dan opende ik de achterklep en klom ik erin, trok de klep achter me dicht en dan klom ik over alle stoelen. Zo ging ik erin en eruit.”

Wie het volledige interview wil zien: op ellentube.com komt het de dag na de uitzending online.