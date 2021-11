Neem vrijdag maar afscheid van de collega’s, want de kans is groot dat je ze weer een tijd niet meer zal zien. Vanaf zaterdag moeten we vier dagen in de week van thuis werken en het is zeker niet de bedoeling dat we die ene dag dan allemaal samen naar kantoor komen. Maar hoe zit dat met telewerken, geldt het voor iedereen? En mag ik mijn terugkeerdag vrij kiezen?