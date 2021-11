Het autoveerpont ligt al zeven weken stroomafwaarts in de Maas zodat men de vaargeul van de pont tussen Nederland en België weer kan opvullen met grind. Zaterdag mag veerman Ton Paulus weer auto’s over de Maas zetten. — © Mark DREESEN

Maasmechelen

Ten laatste zaterdag is het opnieuw mogelijk om met de veerpont de Maas over te steken in Meeswijk (Maasmechelen). De overzet was zeven weken uit de vaart door de werken die er plaatsvinden. Die duren langer dan verwacht. “Wellicht wordt er tot eind 2021 grind aangevoerd in de Maas tussen Leut en Stokkem”, zegt minister Lydia Peeters (Open Vld).