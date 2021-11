Amper vijf Vlaamse gemeenten schuldenvrij, maar wel drie Limburgse

In 17 Vlaamse steden en gemeenten bedroeg de schuld in 2020 meer dan 2.000 euro per inwoner.

Terwijl de coronapandemie zo goed als alle overheden heeft opgezadeld met extra schulden, is de totale schuld van de Vlaamse gemeentebesturen in 2020 lichtjes gedaald naar 6,66 miljard euro tegenover 6,68 miljard euro in 2019. Tussen 2003 en 2020 daalde de schuld van de Vlaamse gemeentebesturen met 13 procent.

Grote verschillen

De cijfers tonen wel grote verschillen tussen de gemeenten onderling. Zo zijn vijf Vlaamse gemeenten schuldenvrij. Het gaat om As, Hamont-Achel, Herstappe, Vorselaar en Hooglede. In 85 gemeenten, waaronder ook centrumstad Turnhout, liggen de schulden onder 500 euro per inwoner.

In 101 gemeenten, waaronder Brugge en Antwerpen, ligt de schuld tussen 500 en 1.000 euro en in 75 gemeenten, waaronder Leuven, Aalst, Sint-Niklaas en Hasselt, tussen 1.000 en 1.500 euro. In 22 gemeenten, waaronder Roeselare en Genk, bedraagt de schuld per inwoner tussen 1.500 en 2.000 euro.

In 17 gemeenten, waaronder dus ook centrumsteden Kortrijk, Oostende, Gent en Mechelen, ligt de schuld hoger dan 2.000 euro per inwoner. In een handvol gemeenten piekt de schuld zelfs boven de 3.000 euro per inwoner. Het gaat dan om Niel (3.315 euro), Mechelen (3.363 euro), Waasmunster (3.510 euro) en Koksijde (3.587 euro).

Meer schulden

De cijfers van Statistiek Vlaanderen bevestigen ook de sterke stijging van de Vlaamse en Belgische schuldenberg. Zo is de Vlaamse schuld in 2020 gestegen naar ruim 30 miljard euro, een stijging met 6 miljard euro tegenover 2019. Die stijging heeft vooral te maken met de coronamaatregelen.

Verder blijkt uit de cijfers dat de totale Belgische schuld tussen 1995 en 2020 met 200 procent gestegen is. De bijdrage van de Vlaamse overheid aan die totale Belgische schuld is in die periode met 99 procent gestegen. De bijdrage van de Waalse overheden steeg met 265 procent en de Brusselse met 237 procent.