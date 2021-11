Everzwijn trippelt ongestoord door straten in rand van Genk-Centrum

Het is niet de eerste keer dat in het gebied everzwijnen te zien zijn. Al valt het hier vooral op met welk gemak het dier langs de straat wandelt en oversteekt. Zoals een hond bekijkt het varken zijn omgeving, snuffelt even, en laat zich geenszins opjagen door de wagen die achter hem aanrijdt. Vermoedelijk is het los geraakt van zijn rotte en zal het dier zelf zijn weg terug moeten vinden.