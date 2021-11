Zuid-Amerikaanse voetbalbond schorst bekende Uruguayaanse ref voor fouten tijdens clash tussen Argentinië en Brazilië

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft scheidsrechter Andrés Cunha en de videoscheidsrechter Esteban Ostojich voor onbepaalde tijd geschorst, omdat ze “serieuze en duidelijke fouten” hebben gemaakt in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Argentinië en Brazilië. Het duel tussen de Zuid-Amerikaanse grootmachten eindigde dinsdagavond in San Juan in 0-0. Cunha is een grote naam. Hij floot onder meer de halve finale tussen België en Frankrijk op het WK in Rusland.