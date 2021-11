Geen winst voor Elise Mertens in dubbelspel op WTA Finals

Elise Mertens is er woensdag in het Mexicaanse Guadalajara niet in geslaagd de finale van het dubbelspel te winnen op de WTA Finals. Samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei moest ze in 1 uur en 20 minuten met 6-3 en 6-4 het onderspit delven voor de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.