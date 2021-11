Ruw, droog en maximum korrel zestig: alles wat u moet weten over de meest heilige parketvloer ter wereld in Het Kuipke

Amper zes dagen per jaar in gebruik, maar wel de meest sacrale parketvloer ter wereld. Het Kuipke in Gent is opgetrokken uit hout dat niemand beter kent dan parketman Nico Impens (51). Een gesprek over splinters, losgekomen hars en omgevallen bier. “Bij een valpartij is het simpel: de verplegers naar de renners, de mecaniciens naar de fietsen en ik naar de piste.”