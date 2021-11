Watergevecht en tortelduifjes in de studio van ‘De slimste mens ter wereld’

Het ging er heftig aan toe in de studio. Erik Van Looy ontketende een water gevecht en dat jurylid James Cooke en deelnemer Dorian Liveyns drie maanden na hun huwelijk nog altijd tortelduifjes zijn, was overduidelijk.

De winnaar van gisteravond:

Zijn kennis van Italiaanse auto’s helpt Arjen Lubach in extremis aan de overwinning.

De verliezer:

Spongebob en James Bond worden Dorian Liveyns fataal.

De nieuwkomer van vanavond:

Zanger, danser, presentator Jaouad Alloul.

De beste quotes:

James Cooke vindt wie deelneemt aan De slimste mens heel dapper: “Ik durf daar echt niet te gaan zitten. Ik weet ook geen hol.”

Gert Verhulst: “Als er nu één ding is waar je wel iets van weet...”

Cooke: “Merol is voor mij een ontdekking.”

Verhulst: “Misschien kan ze teksten voor K3 maken, heel kindvriendelijk”

Erik Van Looy: “Vond jij Bambi mooi?”

Verhulst: “Uiteraard, in West-Vlaanderen ben ik Hert Verhulst. En dat valt nog mee. Ik heb op Njam! een programma dat De garde van Gert heet. Dat is een beetje raar in het West-Vlaams.”

James Cooke vertelt dat ze geen oppas voor hun hond vonden. Dus hebben ze Tommy meegebracht. Wanneer het brave beest voor Gert Verhulst gaat liggen zegt Arjen Lubach: “Pas maar op, als hij lang genoeg bij Gert ligt, gaat hij straks nog praten.”

Het mooiste moment:

Erik Van Looy haalt een waterpistool boven waarmee hij James en Gert nat spuit. Er ontstaat een watergevecht wanneer zij op hun beurt hun glazen leeg gooien naar Erik.

Ook een mooi beeld: Merol die Gert Verhulst imiteert zoals hij op de hoes van zijn nieuwe album staat. (jdr)

Zo kijkt Gert. — © play4

En zo doet Merol dat. — © play4

De tussenstand