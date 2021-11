Winterland start vrijdag al met Covid Safe Ticket en mondmasker vanaf 10 jaar

Winterland aan het Kolonel Dusartplein start vrijdag al met het Covid Safe Ticket en het mondmasker voor bezoekers vanaf 10 jaar. “We wachten niet tot zaterdag. We zijn heel tevreden dat het Overlegcomité beslist heeft om geen activiteiten en sectoren te sluiten. Conform de nieuwe maatregelen is het mondmasker vanaf 10 jaar verplicht op het terrein, in het Grand Café, de Spiegeltent en tijdens de dansactiviteiten. De regels zijn al vanaf de officiële opening vrijdag van kracht”, vertelt organisator Maurice Schoenmaeckers woensdag.

De dertiende editie van Winterland duurt tot en met zondag 9 januari 2022. “De mondmaskerplicht geldt wanneer bezoekers zich op het gesloten terrein verplaatsen. In de horecagelegenheden gebruiken we de nieuwste verluchtingssystemen en meten we voortdurend de CO2. Tussen de tafels en stoelen voorzien we in extra ruimte. Met mondmasker kunnen de dansactiviteiten en optredens van onder meer Jos Tuts, Yvan Guilini, Ayla Dunes, Bert Gabriëls en de lezing van Els de Schepper plaatsvinden. Om mensen voldoende afstand te gunnen zijn de gangen breder gemaakt. Door het camerasysteem kunnen we goed inschatten hoeveel mensen er op het terrein zijn”, gaat Schoenmaeckers verder.

Als het te druk is, kunnen de organisatoren aan de ingangen tijdig aan de bezoekers meedelen om eventueel nog eerst een wandeling in de binnenstad te maken. Personeelsleden van de organisatie zullen de bezoekers desgevallend ook vriendelijk wijzen op de geldende coronamaatregelen. De nieuwe maatregelen zijn alvast de komende drie weken geldig. Daarnaast rekent de organisatie op het gezond verstand van de mensen.

