Verschillende nachtclubs willen naar Raad van State trekken na nieuwe maatregelen

Verschillende nachtclubs in ons land sluiten niet uit dat ze zich tegen de nieuwe maatregelen zullen verzetten en er geen gevolg zullen aan geven. Dat meldt een verzameling van een veertigtal nachtclubs woensdag in een persbericht. “Sowieso zal er een aantal naar de Raad van State trekken”, klinkt het.

Wie vanaf zaterdag naar een discotheek of nachtclub wilt, moet naast een Covid Safe Ticket ook een mondmasker dragen of ter plaatse een sneltest laten afnemen. “Deze aanpak is absurd en wars van elke realiteit”, aldus een veertigtal Belgische nachtclubs die zich hebben verenigd. “Op deze wijze en met deze beperkingen kan een discotheek eenvoudig niet opereren. Bovendien zullen de bezoekers wegblijven en werpt de overheid een dermate hoge boycot op, dat ze feitelijk ons virtueel sluiten, zonder sluiting op te leggen.”

De nachtclubs sluiten dan ook niet uit dat de clubs zich zullen verzetten en geen gevolg zullen geven aan “deze absurde stigmatiserende aanpak”. Bovendien zullen heel wat clubs de maatregelen aankaarten bij de Raad van State, klinkt het. “Tevens zullen de clubs de handhaving betwisten van deze absurde, niet wetenschappelijk en niet-functionerende beperkingen, die overigens de coronacijfers niet zullen doen dalen.”

Verder benadrukken de nachtclubs dat de overheid de nightlife sector financieel moet redden, na achttien maanden verplichte sluiting. “En dan ook met ernstige middelen, zoals minimaal 50 procent van omzet, kostenvergoeding en alle andere tools zoals tijdelijke werkloosheid, vrijstelling huur, 6 procent btw op dranken... Zonder dit, doodt de overheid een cruciale sector geheel”, besluiten de nachtclubs.

Het statement werd verspreid door een veertigtal nachtclubs. Het gaat om A.M. Club, Acte 6, Amigo, Ampere, Bar a Bar, Bloody Louis, C12, Carré, Charlatan, Club Vaag, Club Wit, Contrast Club, Doktor Jack, Fuse, Exo, Grand Café Capital, Hangar, Ikon, Jalousy, Kitsch Club, Kompass Klub, La Cabane, La Rocca, Labyrinth Club, Lima, Lindbergh Club, Madame Moustache, Magiq Spiegeltent, Meatpack, Millie Vanillie, Mirano, Nostalgia Club, Plein Publiek, Radar, Red & Blue, Sotto’s, Spirito, The Villa, Versuz en VK.