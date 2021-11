Hawinkel zoekt een opening in het Oostendse blok. — © Rudy DECLERCK

Ladies Volley Limburg heeft in de Challenge Cup een serieuze optie op de achtste finales genomen. Genk boekte een autoritaire 0-3-overwinning op het veld van Oostende. Twee sets winnen in de terugmatch is volgende week voldoende voor kwalificatie.