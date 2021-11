Wereld Prematurendag: ouders hebben ondersteuning nodig

Het is vandaag Wereld Prematurendag. Deze dag staat in het teken van vroeggeboren baby’s. De 40-jarige Liesbeth Coteur uit Hasselt beviel drie weken te vroeg van haar baby, Louise. Het meisje woog bij de geboorte nog geen twee kilo. Zo'n vroeggeboorte kan een grote impact hebben op het mentaal welzijn. Het is daarom belangrijk dat je als ouder genoeg steun krijgt, vindt Veronique Chef, hoofdverpleegkundige van de afdeling neonatologie in het Jessa ziekenhuis in Hasselt.