HOUTHALEN-HELCHTEREN

Vanaf 20 november moeten in het secundair onderwijs in Vlaanderen weer mondmaskers gedragen worden. Een regel die volgens Tom Verheyen van het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren niet veel zoden aan de dijk zal brengen, omdat veel scholen de maskers al lang terug invoerden. “Het zijn de testen die veel sneller moeten.”