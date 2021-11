Met de ontdekking van Zuid-Amerika, is ook de cavia ontdekt. En al relatief snel veroverde het kleine knaagdier de Europese (kinder)harten. “Een cavia is een prima speelkameraadje voor kinderen, handtam, speels en zelden agressief”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Maar neem toch enkele regels in acht alvorens een nieuwe vriend in huis te halen.”