Joachim Gérard werkt na hartproblemen in Tokio met defibrillator aan comeback: “Ik ben blij dat ik het overleefd heb”

Rolstoeltennisser Joachim Gérard werd op 1 september het slachtoffer van hartproblemen. Hij vertoefde op dat moment in Tokio, waar hij verrassend snel werd uitgeschakeld op het paralympische tennistoernooi. Ondertussen kreeg hij een defibrillator ingeplant en wil hij zijn loopbaan hervatten. Met ambities: “Goud in Parijs 2024 is mijn ultieme droom.”

In Tokio zag het er even slecht uit voor de 33-jarige Belg. Hij moest medische hulp krijgen en werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij een defibrillator kreeg, een toestel dat een elektrische schok geeft wanneer het hart stopt met kloppen. Verschillende waarnemers vreesden voor het einde van zijn carrière, maar de nummer vijf van de wereld kondigt nu aan opnieuw het circuit op te trekken.

Onderzoeken hebben geen duidelijke oorzaak kunnen vinden voor Gérards hartproblemen, maar artsen vermoeden dat er sprake was van extreme uitdroging door de hitte en de vochtigheid in Japan. “ De dagen voor mijn hartproblemen had ik ook al last van hevige vermoeidheid en sliep ik niet goed. Op 17 september mocht ik terugkeren naar België en enkele weken later heb ik de trainingen hervat. Op dit moment gaat alles goed. Ik zal in januari kunnen deelnemen aan de Australian Open”, zegt Gérard.

Gérard won dit jaar zijn eerste twee grandslamtoernooien in het enkelspel, de Australian Open en Wimbledon. “Ik voel me goed nu. Veertien dagen geleden ben ik opnieuw met het racket beginnen trainen. Dat gaat heel geleidelijk. Eerst speelden we op een klein terrein, vervolgens hebben we de lengte van het veld vergroot. Ik zit op schema voor de Australian Open in januari. De cardiologen hebben me verzekerd dat ik mijn sport kan blijven beoefenen. Ik moet wel geduldig blijven. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik dit overleefd heb. Tokio zal een slechte herinnering blijven, maar de Paralympische Spelen blijven een magisch evenement. Ik heb al een bronzen medaille van 2016 in Rio. Ik hoop in 2024 in Parijs op goud. Dat is mijn ultieme droom.”

(blg, mv)